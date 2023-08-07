影／新竹縣首屆公益寫作班啟發興趣 4校20名學生獲佳作獎
新竹縣政府教育局與聯合報系今年首度合作公益寫作班，選出20位佳作今頒獎，教育局長楊郡慈表示，這次與聯合報攜手舉辦國中生寫作營，提升學生的表達與邏輯思考，在暑假期間透過老師的陪伴，展出這些精采的故事，將寫作技巧與閱讀能量化為文字，奠定學生的寫作基礎。
楊郡慈表示，新竹縣長楊文科很支持學生從閱讀到寫作，每年都辦理大作家與小作家的座談，鼓勵從閱讀轉化成文字。這次在暑假與聯合報攜手舉辦國中生寫作營，在暑期舉辦，能消化他們平常大量的閱讀，輔以生活的經歷，透過寫作營來轉化成文字。無論是升學或未來面對各種場合，都能提升表達與邏輯思考力，期待未來能繼續舉辦。
聯合報事業處教育事業部總經理潘素滿表示，聯合報在全國一年開設2千班作文班，寫作教育已舉辦了近20年，辦理寫作與聯合盃作文大賽，去年吸引3萬名學生參賽，鼓勵學生從閱讀到寫作，以寫作來訓練學生的觀察與思考力，未來在就業上能有所表現。
今天共有4所學校、20名學生獲獎，分別來自竹東國中、員東國中、新豐國中與鳳崗國中，透過經驗豐富的師資，啟發學生的閱讀力和寫作力，藉此找到寫作的樂趣和自信。
新豐國中學生洪苡喬說，4天的課程讓她更認識寫作，老師以影片、卡通圖片和提問互動的方式舉例，引導學生寫作方向，學習很多，盼明年繼續參加。竹東國中學生鄭弘毅表示，老師介紹4種寫作方法，有效增加他的理解力，精準的掌握文章重點，也覺得寫作非常有趣。
總評講師曹雅芬說，今年國中公益寫作班以「英雄的背後」作為徵文比賽的題目，讓學生從中思考，寫作的重點是經歷的過程，包含生活中的苦難、挫折與兩難過程，對細節的刻畫才是寫作的關鍵，這次有學生寫到自己忍受挫敗、成功接受挑戰，堅持努力的故事，成為得獎的關鍵。
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