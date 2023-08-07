南韓童軍露營78名桃園師生參與 教育局：明撤離營區

南韓登場的世界童軍大會，全球有4萬多名孩童參加，台灣有1613位童軍參與，參加人數歷年最多，卻連日傳出因極端高溫導致中暑、蚊蟲叮咬送醫，營區甚至爆出疑似新冠確診案例。桃園市教育局表示，本次活動由中華民國童軍總會籌組相關事宜，桃園共78位師生參與，童軍總會已提出撤離要求，桃園師生預計提前明天下午5點前撤離，後續已安排首爾近郊飯店住宿，預計12日左右返台。

教育局表示，本次桃園參加人員包括6位老師、71位國高中學生、1位國小學生共78人，目前全數平安，沒有人被蚊蟲叮咬或確診情形，教育局已持續請童軍總會向主辦大會反映、爭取，持續關注參與學生狀況，請老師協助做好驅蟲、防曬及安全措施。

教育局說，因連日高溫及颱風可能於10至11日侵襲等因素，童軍總會考量學生安全，已經提出撤離要求，預計明日桃園師生會在下午5點前拔營，入住首爾近郊飯店，後續行程由當地老師安排，多數師生預計12日返台。