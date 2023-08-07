中山大學馬雅各服務團深入屏東滿州 守護偏鄉醫療

中山大學醫學院馬雅各醫療服務團與學士後醫學系師生，暑假前往屏東滿州鄉展開為期一周的大學社會責任（USR）實踐服務，與當地衛生所、關懷據點及教會合作，進行衛生教育服務學習，同時提前熟悉未來服務場域，了解在地文化及落實偏鄉醫師的實踐經驗。

中山大學醫學院長余明隆表示，馬雅各醫療服務團致力推動偏遠地區公共衛生和健康促進工作，此次運用在地社區網絡，提供社區長者的衛生教育知識，如慢性病防治、骨質疏鬆症、簡單生理健康量測及活絡筋骨運動，提升當地長者健康自我賦能的觀念，建立良好生活習慣，進一步發展社區健康營造。

中山學士後醫學系主任陳彥旭強調，後醫系師生另針對幼童設計正確衛生教育的活動，以同儕教育健全孩子心智發展，並啟蒙偏鄉幼童對醫療保健議題興趣，希望後醫系學生的偏鄉經驗能潛移默化於職涯上運用。

後醫系師生在屏東縣衛生局長張秀君、恆春鎮衛生所主任郭仁雄與滿州衛生所主任黃嘉荃協助下，透過日照與當地居民互動交流，面對面溝通、傾聽與陪伴，建立緊密的關係，並運用所學知識、技術與網絡資源協助居民獲得健康議題的認識和意識。

中山大學後醫系學生林裕智說，很幸運可以與滿州這片土地建立感情，感受長輩的一語一笑、孩子的一動一靜，都是真實的性情。學生劉津秀表示，面對面接觸滿州的長輩與幼童，讓她更明白珍惜當下與尊重個體生命的意義，也學習到同儕互助合作的團隊精神，這些經驗都可以幫助大家成為一個更好的醫師。