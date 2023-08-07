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弱勢學童生理用品兌換券上路 台中議員：籲超商友善協助
台中市8月1日起高中職以下各校定點提供女生臨時需求多元生理用品，並提供小五至高三弱勢學生生理用品超商200元兌換券。市議員周永鴻要求教育局督促學校寒暑假維持校園定點置放和發放兌換券。
周永鴻提醒教育局，弱勢學童在超商兑換生理用品，開始可能有心理障礙，要求教育局寒暑假如常供應，也對學校、學童和店家加強宣導，避免尷尬，讓政策打折扣！
教育部推動「友善提供多元生理用品計畫」，台中獲1189萬補助，提供全市高中職以下學校經費，購置多元生理用品定點置放，讓有臨時需求的女生使用。同時針對不利處境的國小五年級到高三女學生每月提供200元兌換券，讓學生可到超商兌換生理用品。
台中市政府教育局表示，這項計畫屬延續型計畫，將落實寒暑假期間學校定點設置供應及弱勢學生生理用品兌換券，執行不間斷。
教育局已要求學校運用多元管道，宣導生理用品取用方式與地點及提供經期健康指導，同時請立約廠商宣導門市人員友善學生需求，適時協助學生兌換。
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