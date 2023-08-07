台灣之光 苗栗子弟世青橋藝錦標賽史上最佳第5名
世界青年橋藝錦標賽台灣代表隊賽程昨天全部結束，U16唯一進入8強，第一場就強碰美國第一隊敗北，拿下第5名，創下世青賽史上台灣最好的成績，代表隊以苗栗子弟兵為主，為國爭光。
世青橋藝錦標賽7月31日至8月7日在荷蘭舉辦，台灣U31、U26、U16代表隊，其中U31、U26組在循環賽落敗，U16第7名進入淘汰賽，可惜第一場就強碰循環賽唯一沒有贏過的美國第一隊，再度敗下陣，無贏更上一層樓進入決賽，第5名也是史上最好的成績。
U16代表隊以苗栗子弟為主，包括明仁國中學生彭哲星、陳定霆、呂濬博、賴子明、公館國中詹沚凌、林少則，及公館國小校友鄭毓涵，教練公館國小退休學務主任賴來汶等人隨隊指導。
賴來汶說，代表隊比賽過程如洗3溫暖，循環賽5天19場，第一場暫居第一名，第二天落居到14名，結果第七名進入淘汰賽，選手、教練及家長都承受了蠻大的壓力，選手的實力越來越堅強。
代表隊教練邱宏宬說，橋牌在苗栗，縣府教育處退休處長溫振琴、賴來汶等人啟蒙帶動下蓬勃發展，也栽培出不少青少年國手，這次世青賽的目標就是進入淘汰賽，也不負所望，在世界各國高手脫穎而出躋身八強，已經是難能可貴，為苗栗、台灣爭光。
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