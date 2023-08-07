獨／電腦競賽金牌學生寫信力挺 盼10義民中學遭解聘師繼續奮鬥
2023世界盃電腦應用技能競賽全球總決賽，今年七月底在佛州奧蘭多市舉行，就讀義民高中的陳秉鴻上周在美國奪得微軟2016版本Word組奪金牌，近期義民中學疑不當解聘10名教師，陳秉鴻發出公開感謝函中，除了感謝義民中學老師們的栽培，也希望這座世界冠軍能帶給老師們繼續努力奮鬥的勇氣，相信老師們能度過這場暴風雨。
今年總決賽中，就讀義民高中的陳秉鴻奪得微軟2016版本Word組金牌，這是由科技巨擘微軟、奧多比與資訊專業認證服務商Pearson VUE/Certiport主辦，素有「資訊界奧運」美譽。每年約有來自122國、超過76萬名選手參賽，經過國內競爭後，脫穎而出的好手前往美國參加總決賽。
他在得到世界冠軍後，發了一封「與義民優質教師團隊共創世界冠軍」的聲明稿。陳秉鴻指出，這次他參賽面臨資源有限的困境，還處處碰壁，原本一度要放棄，跑去找老師們求助，沒想到在短暫時間內能籌措到龐大經資源，很感謝讓他能如願到美國參加世界盃大賽。
陳秉鴻指出，這次有許多挑戰，例如在測試鍵盤時才得知考試題型，只能在比賽中臨機應變，他努力參賽，當名字被宣布為世界冠軍時，無法言喻的喜悅湧上心頭，這份榮耀不只是屬於他個人，更是義民悠識教師團隊的驕傲，讓他有機會為台灣爭光。
陳秉鴻說，他在與老師們分享這份榮耀時，也知道在這次的風暴中，有些老師受到影響，內心百感交集，希望這座世界盃冠軍能帶給老師們努力奮鬥的勇氣，相信老師們能度過這場暴風雨，他也特別感謝幾位主任與老師，因為他們的幫助和支持，才能堅定努力不懈的決心。
此外，他也特別感謝在這次比賽中贊助經費的單位，包含新竹縣府教育局、竹北市公所和啟德重機董事長胡漢龑、義民家長會等，非常感謝他們的支持與協助。
據掌握，這次協助陳秉鴻募款的老師，為了讓學生能站在世界的舞台比賽，大家努力為學生奔走，老師的熱情也感染了學生，其中一位就是目前被義民中學解聘的老師。這群被解聘的老師們，讓學生很不捨，為此，有學生與家長將號召明天北上教育部陳情，希望教育部能重視老師的工作權。
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