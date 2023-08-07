員工上班子女一起帶上學 教部助各部會設員工托育設施
為減輕年輕家庭養育子女負擔，行政院自2018年7月核定推動我國少子女化對策計畫，鼓勵各政府機關（構）於工作場所設立員工托育設施，由國教署協助各部會共創友善職場托育環境。自110年8月至112年6月，已累計設置31家員工子女非營利幼兒園及118家職場互助教保服務中心。
內政部警政署保安警察第一總隊設置職場互助教保服務中心，以「愛與關懷」發展親師合作、以「健康安全」引導幼兒生活自理、以「動手做」的課程設計讓幼兒探索生活，並透過共學共讀等活動，培養幼兒「自主學習」的態度與習慣，並規畫多元學習區，同時利用在地社區資源，發展在地選材課程，讓幼生對鄰近校園、消防隊及醫療院所等單位，進行社區探索活動。
國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處設置，今年2月設置職場互助教保服務中心，以生命教育為宗旨，規畫語文區、益智區、建構區、美勞區與觀察區等學習區，同時辦理主題性高峰活動，讓幼兒在不同的主題中探索興趣與發展潛能，學習與他人正向互動，並透過繪本共讀教學與大肌肉出汗性活動規劃，讓幼兒從小培養動靜皆宜的健全身心。
國教署表示，各職場互助教保服務中心藉由多元課程，發展其在地教學特色，並以員工子女為第一優先招收對象，如招生有餘額者，也可對外招收需要協助幼兒及一般幼兒；在收費方面，第1胎每月2000元，第2胎1000元，第3胎免繳費用，與中心原收費間的差額由教育部補助，另低收、中低收入戶也免繳費用。
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