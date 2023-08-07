新北高中職免試續招銳減千名 解讀分歧

少子化衝擊高中職招生，新北今年高中職免試續招名額5464人，比去年銳減1256名。有校長認為與公立高職增班有關，私立高職不得不減少續招名額，私校受惠於教育部推動學費全免，牽動公私立學校招生命運。教育局分析，免試續招減少，與近年特招制度改變有關。

教育部8月公布112學年度高中職免試入學需續招名額，新北今年免試續招5464名，高職缺額4640名，占84%為最大宗，私立高職有4491個缺額，情況和去年相似，多為資訊、餐飲、表演藝術及觀光科等，莊敬工家表藝科缺額348人，復興商工廣告設計科缺額212人。

新北今年免試續招名額與去年6720個名額相比，減少1256名，豫章工商校長馬玉蘭直指，名額減少主因是少子化，加上公立學校增班，壓縮私校招生名額，比如跟豫章工商同分區的新北高工，今年資訊科日間部多一班，進修部也多一班。

馬也說，學生往公立學校擠，私校自然不會開這麼多續招名額，去年續招還有零星學生報名，今年7月已經沒有學生報名，形同變相減招。

復興商工校長陳效宗強調，該校定位清楚，較不擔心少子化衝擊，復興的特招入學管道，一向是新北私立高職中最多人跨區就讀的學校。為何今年廣告設計科缺額多達212人，陳解釋，該科開設11班，相較其他公立學校僅2班，基數不同。

新北市教育局技職科長江彥廷認為，免試續招名額減少與近年特招制度改變有關，去年起增加考生志願選填，不會第一志願沒上就沒學校念；術科部分，今年修訂為全體考生皆需參加測驗，減少考生過去第一階段因書審被刷掉機率。