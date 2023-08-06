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新北市高中職免試續招名額銳減1千多人 私校看法兩極

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
少子化衝擊高中職招生，新北市今年高中職免試續招名額5464位，比去年銳減1256名。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
少子化衝擊高中職招生，新北市今年高中職免試續招名額5464位，比去年銳減1256名。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

少子化衝擊高中職招生，新北市今年高中職免試續招名額5464人，比去年銳減1256名。有校長認為跟公立高職增班有關，私立高職不得不減少續招名額，但也有校長說，私校受惠於教育部推動學費全免，私公校版圖將變動；教育局則認為免試續招減少，與近兩年特招制度改變有關。

教育部8月公布112學年度高中職免試入學需續招名額，新北市今年免試續招共5464名，高職缺額4640名，占84%為最大宗，其中私立高職仍有4491缺額，開缺情況跟去年相似，多為資訊、餐飲、表演藝術及觀光科等，比如莊敬工家表藝科缺額348人，緊跟在後的還有復興商工廣告設計科，缺額212人。

新北今年免試續招名額跟去年6720個名額相比，減少1256名，豫章工商校長馬玉蘭表示，名額減少最主要還是少子化，加上公立學校增班，壓縮到私立學校的招生名額，比如跟豫章工商同分區的新北高工，今年資訊科日間部多一班，進修部也多一班，讓學校很難經營下去。

馬玉蘭說，學生都往公立學校擠，私校就不會開這麼多續招名額，去年續招時還有零星的學生報名，今年到7月已經沒有學生報名了，形同變相減招。

復興商工校長陳效宗則說，因復興自身定位清楚，他較不擔心少子化衝擊辦學，尤其復興的特招入學管道，一直是新北私立高職中最多跨區就讀的學校，甚至有機會受惠於教育部補助私校學費的政策，私校、公校版圖發生改變。至於今年廣告設計科缺額212人，陳說該科學校開11班，相較其他公立學校僅2班，基數不同。

新北教育局技職科長江彥廷認為，免試續招名額減少與近兩年特招制度改變有關，一是去年起增加考生志願選填，不會因為第一志願沒上就沒學校唸，另外術科部分，今年修訂為全體考生皆需參加測驗，減少考生過去第一階段因書審被刷掉的機率。

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少子化 教育部 免試入學

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