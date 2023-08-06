嘉市小狀元經典會考 113名考生來讀經 最小3歲半
嘉義公園孔廟今天上午舉行「小狀元經典會考」，今年報考人數113人，科段264段、12部經典。嘉義市長黃敏惠鼓勵參賽孩子都能順利完成考試，成為小小狀元。今年年齡最小的考生是蔡沄秝小妹妹只有3歲半、報考最多考段15段的是國小一年級許瑋芯。
黃敏惠表示，嘉義市政府自2001年開始結合光慧文教基金會、慈善佛院每年舉辦「小狀元經典會考」活動，「讀經」除了可幫助兒童熟習歷代文化經典，引導兒童學習聖人至高無上智慧，啟發兒童無窮潛能，奠定優良品德。市府每年與民間團體、社區、學校合辦的小狀元經典會考活動等深獲得各界廣大廻響，期待孩子們能透過活動，讓品格教育從小扎根。
今天活動有小狀元讀經會考、六藝體驗闖關活動、祭孔、點榜、戴冠、禮樂之舞、過狀元動，供陪考孩子及家長一展所長，會考的經典包括：大學、中庸、論語、孟子、老子、莊子、孝經、易經、唐詩、啟蒙、百孝經聖訓輯要、笠翁對韻，共12部經典，通過考核者，就可以戴上狀元帽、走過狀元橋，體驗一舉中第的喜悅。
活動由典試老師帶領學員在嘉義公園孔廟，以口試方式測試。會考後點榜、戴冠、頒獎、禮讚，小狀元儀隊過狀元橋、進入典禮會場，接受師長的期許與祝福，以最誠敬的心，行隆重的禮聖敬師三獻古禮「祭孔」儀式，將會考的豐碩成果，向至聖先師暨列聖列賢稟告。期待能夠幫助學童熟識經典文化，讓溫、良、恭、儉、讓的種子，深植每位孩童心中，並期盼發芽茁壯，成為孝親的兒女，作為國家未來的典範，群眾的表率，進而營造書香社會，為社會注入一股清流。
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