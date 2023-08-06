追尋夢想高三生為追夢降轉 靠實作經驗錄取政大

實驗教育興起，北市為培養影視音方面人才，於2016年開辦台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，下稱：TMS），從105學年度開始招生，24歲的蘇修賢就是TMS第一屆畢業生，政大廣電畢業的他過去也曾就讀一般高中，因為興趣降轉到TMS，他說在機構中「主動參與，學到更多」，讓他特殊選才錄取政大，更因為豐富的實戰經驗，讓他進入大學前打下良好基礎。

剛從政大廣電系畢業的蘇修賢，過去也是在一般體系高中讀過書，今年24歲的他國中畢業後進入樹林高中就讀，因為熱愛剪輯、拍攝短片，加入大傳社，並在社團中發揮自己所長和興趣，每一隻社團影片都非常認真投入、剪輯、拍攝、畫分鏡，全不假他人之手。

蘇修賢表示，高二下辦完成發，所有人都要開始為大考做準備時，他突然感覺迷茫，不知道自己要做什麼，翻開招生簡章，想以自己的興趣作為出發點，卻發現電影相關科系、學校，如北藝、台藝學測分數都要50、60級分，對成績普普的他有難度，就在垂頭喪氣之時，赫然看見TMS招生簡章，在和父母討論後，決定追尋自己興趣報名，降轉高一就讀。

TMS的學風、體制給予學生相當大創作空間，蘇修賢形容，「就看大學一樣的開放自由」，讓學生有很多時間去做自己作品、學想學的東西，蘇坦言，自己個性一開始比較懶散，自主管理能力不佳，剛開始上課常請假、遲到，老師發現異常後主動請同學關心他，叮囑他參加校園活動，他才慢慢步入正軌。

而在TMS裡面，最讓他印象深刻是有一位葡萄牙藝術家來台灣拍攝紀錄片，需要助手，當時在朝會上詢問有沒有人有意願，平常不願意主動舉手的他，那天不知道哪根筋不對，舉手自願，後來當了這位藝術家助手，跟著他到處跑，他回想那段時光，這位老師對他要求很嚴格，若沒達到要求，便會嚴厲指責，雖然辛苦，但不知不覺中進步飛速，在拍攝結束後，老師離開台灣前，還將在台人脈介紹給他，讓他到不同電影公司工作實習。