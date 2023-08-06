校園霸凌成案低 新北：多屬偏差行為

校園霸凌雖逐漸受重視，但有議員發現，新北近5年校園霸凌通報件數530件，但成立案件數約130件，成案比率不到三成。議員黃淑君指，一名國小女童通報遭霸凌，但經調查同學無連續動手，未成案。教育局表示，往往經專業人員處理後，多屬「學生偏差行為」，未符成案要件。

新北市議員黃淑君舉例，新北一國小女學童長期受同學霸凌，雖告知師長，經學校霸凌小組調查，因同學未連續「動手」，即使後續用身體碰撞、言語霸凌，也僅算行為偏差，而被害女童回班上後，還被恐嚇說「再繼續告狀，就讓你在班上待不下去。」讓女童心生畏懼。

黃淑君表示，今年收到家長投訴，也將霸凌相關案件跟教育局反映，但因為未持續造成傷害，也沒有開放性傷口等，只有言語跟心靈傷害，均不成案，後續只有要求行為人道歉及口頭告誡，「言語霸凌很難認定」。

黃淑君表示，校園霸凌審議小組成員的討論大多不公開，校園內若有任何霸凌情事，皆應審慎考量，不同年齡層的霸凌案件，也有不一樣的處理方式跟程序，應結合警政、心理等專業判斷，搭配相關懲處，不該只分「成案或不成案」，避免孩子受二次傷害。

教育局強調，通報件數多，但此案因為沒通報編號，因此也無從查起。校園霸凌多發生在孩子身上，經小組審議認定是偏差或霸凌後，最重要還是孩子後續輔導管教等作為，學校會擬輔導方針，對行爲人跟被害者，甚至目擊學生都有不同方式。

至於霸凌成案件數偏低原因，教育局表示，因鼓勵學校若得知疑似霸凌案件，就要完成通報，但經專業人員處理案件後，校園霸凌事件往往多屬「學生偏差行為」，經討論決議多數案件也未符成案要件，因此才會有通報數高、成案數較低情況。

教育局強調，成案數低狀況應為全國普遍現象，教育部近期規畫修訂相關準則，等到頒布後將配合執行。