聲援遭義民中學解聘教師 發起8日赴教育部陳情

新竹縣私立義民中學疑不當解聘10名教師，1名自稱義民高中學生今天上午在臉書（Facebook）地方社群發起8月8日到教育部大門陳情，聲援遭解聘教師及悍衛學生權益。

對於發起8日赴教育部陳情，記者截至發稿前，無法取得義民中學的回應。

新竹縣私立義民中學疑不當解聘教師案，校方昨天表示，將以快捷遞送聘書與應聘書給10名教師，但不接受教師片面更改聘約內容，若教師不再接受應聘，應寄還聘書，以便註銷。

1名自稱義民高中學生今天在臉書社團「新竹爆料公社」發文指稱，遭革職的教師中有許多是他的任課老師，他的班導師就是其中1人，這對即將升上高3的備考生來說是一種巨大改變，

發文者表示，為了學生受教權、教師基本權益及學校永續發展，他們預備向教育部陳情，要求主管機關教育部、國教署以更堅定作為，支持老師並關注學生受教權，他們將於8月8日上午10時30分赴教育部大門口陳情。