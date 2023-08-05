獨／竹東高中也爆不續聘爭議 教師指控被當免洗筷

新竹縣私立義民中學爆出違法解聘教師爭議，同縣的國立竹東高中也傳代理教師受校方不公平對待，資深教師不被續聘丟工作，就連其他教師都看不下去，指責校方把老師們當免洗筷，不僅影響代理教師工作權益，更導致教學銜接不上、影響學生受教權。

竹東高中校長李詩慶駁斥指控，澄清絕無不公平對待代理教師，校方不續聘代理教師原因是因考量學校師資結構中，代理教師比例過高，為保障教師權益及福利，因此學校經教評會決議開出正式教師缺，且並無限制原代理教師報考，但不清楚受影響的代理教師是否有報考正式教師缺。

據了解，竹東高中一名進修部林姓代理教師在校服務8年，不僅教學資歷豐富，更深得學生信賴，就連進修部同仁都對他十分讚許，但林姓教師卻在今年上半年學期末，接到校方高層的不續聘通知，理由是校內代理科別調整因素，無法續聘。

進修部簡姓主任也出面為丟教職工作的同仁抱不平，怒控校方高層忽視代理教師辛勞，不僅進修部代理教師被要求支援日間部授課多達9節，甚至進修部代理教師在日間部的鐘點數比在進修部的課還多，晚上上到10點下班後，隔天早上9點又要早起到校上課。

簡姓主任不捨，認為代理教師因為工作需要面對一年一聘的不確定性，因此往往需付出比正式教師更多的工作時間與精神以提高被續聘的可能，舉凡正式教師所不願意擔任的工作，例如超時授課、行政工作、社團指導等，最後經常落到了代理教師的肩頭上。

竹東高中教師認為，校方應向國教署解釋代理教師不當授課鐘點時數問題，同時保障代理教師權益，而不是在學校沒有師資調整需求時，任意不續聘資深代理教師，改招聘新教師，導致教師原本應該要愉快度過暑假，卻落得在各校之間流浪。

竹東高中教師也要求，教育部應正視代理教師問題，希望中央能針對代理教師權益研擬周延措施，保障代理教師工作權，並且立法規範校內行政分工公平性，才能有效改善學校內正式與代理教師不同工不同酬的狀況。