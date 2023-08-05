北市國中女生理用品兌換率低 家長建議回歸學校體制發放
北市前年起試辦國中女性生理用品補助計畫，營造月經、性別平權友善環境，初期學生兌換比率平均每月最低僅16.33％，且計畫結束仍有巨量庫存品待去化。家長認為最主要還是地點問題，每家超商提供一定貨量，有時學生領不到就會影響後續意願，建議可回歸學校體制發放。
台北市國中學生家長會聯合會總會長劉一寬表示，接獲比較多反應是地點問題，每家超商基於商業考量，不可能準備過多相關商品，各家店有一定備量，有些地區人多，被領完就沒了，學生領不到就算了，有空再去換，也會影響後續領取意願。
學生會不會害羞到超商領取？劉一寬直言多多少少會，回歸教育層面仍鼓勵孩子去兌換，的確很多學校樂意使用此福利，有些學校相對保守。
他不諱言，真正有需求的學生比例並不高，若可將資源可聚焦提供給有需要者，憂孩子在外會被貼標籤，因此建議回歸學校體制，學生可至衛生組或學務處等相關單位領取，廠商也能掌握各校用量狀況。
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