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閩南語認證報名人數首突破2萬 82歲長者、4歲童都來考

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部自112年起擴大辦理閩南語語言能力認證考試，本次考試年紀最大的考生為82歲，最小4歲。圖為台語文化班學會。圖／教育部提供
教育部自112年起擴大辦理閩南語語言能力認證考試，本次考試年紀最大的考生為82歲，最小4歲。圖為台語文化班學會。圖／教育部提供

教育部自112年起擴大辦理閩南語語言能力認證考試，改為一年舉行2次。今年第一次考試已於3月辦理完竣，總報名人數1萬6785人；下半年考試於今、明兩天舉行，總報名人數高達2萬44人，首次突破2萬人報考，為歷年之冠。

教育部表示，今年第二次本土語考試今天由Ａ卷考試登場，明日則舉行Ｂ、Ｃ卷考試。本場次考試全國共有18個考區、65所試區學校協辦，報考Ａ卷9362人，占本次報名總數46.71％；Ｂ卷為9231人，占報名總數46.05％。

教育部指出，報名者職業別仍以學生群族最多，共有9243人報考，其中12歲以下考生達4589人，占學生族群比率為49.65％。另外，本次考試年紀最大的考生為82歲，最小則為4歲，還有來自日本、印尼、英國、馬來西亞、新加坡等不同國家的考生前來共襄盛舉。

至於團體報名部分，教育部則指出，全國共有1476組、9795人參加，仍以台南市海佃國中276人最多，次多為台語文化班學會180人。

教育部也說，本次考試成績預定於今年10月16日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單，考生若遲至10月20日仍未收到通知，可洽承辦單位國立台灣師範大學確認。若對成績有疑義，請於10月20日前，一律以郵寄方式申請複查。

考試結果達分級標準者，承辦單位將於11月6日起主動寄發合格證書，若一周內尚未收到證書，考生務必主動向國立台灣師範大學確認寄證情形，相關資訊可上112年度閩南語語言能力認證考試網站查詢。

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教育部 語言 閩南語

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