義民中學解聘案 校方將重新遞聘書禁教師修改應聘內容

新竹縣義民中學日前疑不當解聘10名國高中教師，昨天與校方進行協商，校方今天下午發出聲明書指出，將再次遞送聘書與應聘書給10位教師，若教師未依通知回擲應聘書或再次單方面刪除、修改聘書與應聘書內容者，即喪失受聘資格。

昨天雙方針對老師是否續聘並給薪，以及針對服務規約協商時間等，學校回應將於今天下班前，會與律師就相關法律爭議釐清並作出續聘與否的結論。

對此，校長陳衍財下午發出提出3點聲明，第一是學校111學年度與112學年度教師服務規約僅新增第14條規定，其餘規定皆相同，並無任何增刪。而增訂第14條規定，是依據教育部函文辦理，將專任教師加給支給數額納入聘約規範，並非校方擅自增訂。若各方再有不實言論，為維護校譽，將依法追究相關法律責任。

第二是針對老師針對裡面條文作出修改，校方指出，案涉10位教師因片面刪改112學年度教師服務規約諸多內容，除上述教師學術研究費95折、代理教師學術研究費8折部分之外，同時對非經同意不得兼任校外職務、不得未經簽請同意逕行參加甄試轉任他校等規約內容做出刪除或修改，片面變更聘約內容，違背校方服務規約，可認定不願接受校方提出聘僱條件，並已有礙師資穩定及學生受教權，學校不予接受。