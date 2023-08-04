112教檢全國通過率僅五成 台師大10系所通過率100%

112年度「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」日前公告成績，今年資格考通過率為51.64%。國立台灣師範大學統計，學校今年共計440名學生參與教檢，分別報名中教、特教兩類科，374人獲通過，通過率85%高於全國平均值。其中包括特教系、國文系等10個科系所通過率則達100%。

若民眾盼取得於中小學、幼兒園任教資格，必須先通過「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」，俗稱教師檢定，並分為特殊教育師資類、中等學校師資、國民小學師資以及幼兒園師資等類科，通過者方可再依需求參與教師甄試。

教檢歷年通過率均在五成至六成間，教育部日前公布今年教檢成績，今年共計9072人到考，計4685人通過，通過率為51.64％，較去年62.03%低。

台師大則統計，今年學校402名學生報名中教、38名學生報名特教，其中特教通過率100%，中教則為83.58%，總計通過率85%。報考學生數最多的科系為國文系，共計35名學生報名教檢且獲全數通過；人數次多者為特教系34名，同樣全數過關。

台師大表示，包括國文系、特教系在內，以及公民教育與活動領導學系、人類發展與家庭學系校內共計10個系今年教檢通過率均為100%。此外，英文系也有22名學生報名、21人通過；數學系29人報名、25人通過，不少科系教檢通過率均在8至9成間。

師大國文系表示，目前仍有不少熱愛文學又具教育熱忱的青年以中學國文教師為職志，雖然在少子化影響下，中學師資缺額日漸減縮，但該校在教育及國文專業科目上的規劃及教學實踐相當成功。除了傳統基礎，近年也銳意改革，一方面活化課程，另一方面則是篩選程度優良且具有教學潛力的學生參與師培課程。

教育部表示，教師資格考試屬於門檻性質評量，應考人對自己學習成果的檢核，成績達到標準即為通過。