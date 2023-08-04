打造台美人才培育管道 台12校與伊利諾州大學系統簽約

國立台灣大學校長陳文章率領訪問團赴美，代表我方台灣大學學術聯盟12所學校，於台灣時間8月3日清晨6時，於美國芝加哥與伊利諾州大學系統簽署合作備忘錄，合作範圍包含半導體、量子科技等領域，尤其著重於培養半導體人才、促進國際級產學合作。

台灣大學學術聯盟由國內12所頂尖學府組成，專業領域涵蓋工程學、科學、醫學、農業、社會科學和人文藝術等範疇；伊利諾大學系統則包含伊利諾大學厄巴納－香檳分校、伊利諾大學芝加哥分校、伊利諾大學春田分校等，專業橫跨多個學術領域。

教育部表示，台美已於109年12月簽署「台美教育倡議」，雙方推動多個合作項目。112年3月間伊利諾州大學系統總校長柯霖（Timothy L. Killeen）率團訪台拜會行政院長陳建仁，陳建仁當時期許，台美間應建立系統性的人才培育渠道，並在高科技產業供應鏈領域加強合作。

教育部也指出，今年五月政務次長劉孟奇率領國內5所頂尖大學校長組成代表團回訪伊利諾州，才成就此次合作。備忘錄合作範圍涵蓋各領域，包含半導體、量子科技、AI與資料科學、永續與華語文教育等，並特別強調半導體產業相關領域的合作，符合「台美教育倡議三年策略計畫（2023-2025）」目標，尤著重於推動半導體領域人才培育、研究與產業合作，並促進國際產學合作。

此次合作備忘錄由陳文章代表台灣大學學術聯盟，與柯霖簽字，伊利諾州高等教育委員會（IBHE）執行長Ginger Ostro、駐美國代表處副處長姜森等我國官員均以線上或實體觀禮。

劉孟奇線上參與並代表我國官方總結致辭，祝賀雙方合作關係深化及期盼日後顯著的合作成果。陳文章則表示，期待藉由合作備忘錄的引領，攜手創造更多的機會與成就。