私校退場基金恐現呆帳

配合私校退場條例上路，教育部編列「私校退場基金」用以墊付學校停招後學生安置以及停辦前維運，目前結餘約廿億元，不過教育部六月初拍板四所大專院校明年停辦，學校申請退場基金墊付額高達十五點五億元，學界憂心，部分退場學校的校地是和國營事業承租，將難以清算償還，屆時恐出現無法回收的呆帳。

教育部統計，私校退場基金已執行約五億元，多用於補助和墊付兩大項。如補助高美醫專、亞太創意學院、南榮科大、台灣觀光學院及稻江科技暨管理學院等五校學生安置；另墊付永達技術學院、中州科大、台首大、亞太創意學院等四校退場所需。

教育部今年六月，一次勒令東方設計大學、大同技術學院、環球科大、明道大學等四校明年停辦，教育部正協助四校申請退場基金墊付，預估經費約十五點五億，屆時學校法人應清算，並將墊付款繳還基金。

但私校工會副理事長尤榮輝指出，如明道大學、首府大學的校地，是向台糖租用，租期屆滿後，恐要拆屋還地，屆時只剩設備等可清算，可惜設備不值錢，即便清算也可能有大筆呆帳危機。

靜宜大學監察人陳振貴指出，學校在清算階段已無資產流動，只剩下不動產、房屋、設備，其中最有價值者為土地，但以台首大為例，土地非學校所有，只能清算土地改良物、機械儀器等設備，還必須扣除折舊率，評估應無法完整償還退場基金墊付款。

對此，教育部表示，已循預算程序編列一一三年度退場基金運作經費預算，將於一一三年起逐年編列達五十億規模。

教育部表示，以台首大為例，學校尚有附屬機構資產，且已有政府機構表達將承接租用台糖土地租約、價購部分建物，清算後會先歸墊退場基金；明道大學亦將參考台首大模式研處。