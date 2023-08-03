假人站崗當警衛　亞太創意學院退場四年清算仍無解

亞太創意技術學院停辦迄今已四年，偌大校區有如空城因而發生多起竊案，學校只好在門口警衛室擺放「假人」嚇阻宵小進入。亞太2021年由公益董事接手，公益董事始終盼維持校產完整並歸公，但和教育部意見相左，也讓清算一延再延，退場距今四年仍未有解。

亞太技術學院2019年停辦，2021年起交由九名公益董事進駐，主要為工會成員，並由民間司改會董事林永頌擔任亞太創意技術學院董事長。

去年私校退場條例通過前，亞太公益董事拋出構想，盼由教育部承接學校負債，並一同接手粗估近10億的校產，但教育部建議公益董事仍應變賣校產清償債務，完整清算後有剩餘財產再捐贈歸公，但公益董事則盼維持校產完整。

教育部表示，針對亞太一案，已於今年五月已核定法人申請退場基金墊付解散清算費用，後續將協助法人辦理相關事宜。

林永頌指出，教育部退場基金墊付款將用於給付教職員欠薪等。由於學校前陣子也無保全，設備等財產遺失，公益董事將先完成財產盤點、製作財報，確知總財產以及債務的精確數字，屆時還是希望有公家單位承接債務和所有校產。

若仍無單位願意承接債務跟校產，林永頌也表示，校產主要就是土地跟建物，未來是否真的只能走上變賣清算一途有待考慮，但變賣還債不一定是最好的方式。

林永頌也表示，未來尚不知還要花費多少時間，「但公共程序就是這樣，沒辦法。」學界也認為，法院沒有規定清算期限，永達技術學院2014年停辦，至今也尚未完成清算，清算就是一條漫長的路。