私校退場基金墊付額破億　大學租校地難清算恐現呆帳

配合去年五月私校退場條例上路，教育部編列「私校退場基金」用以墊付學校停招後學生安置以及停辦前維運，目前結餘約廿億新台幣。但隨今年六月四大專校院退場，教育部協助四校申請退場基金墊付估計達15.5億，學界憂心，部分退場學校向退場基金代墊善後，但校地和國營事業承租將難以清算償還，屆時恐成無法回收的呆帳。

教育部統計，私校退場基金已執行約五億元，多用於補助和墊付兩大項。如補助高美醫專、亞太創意學院、南榮科大、台灣觀光學院及稻江科技暨管理學院等五校學生安置；另墊付永達技術學院、中州科大、台首大、亞太創意學院等四校退場所需。

又教育部今年六月一次勒令東方設計大學、大同技術學院、環球科大、明道大學等校明年停辦，部分學校因學生數較多，教育部正協助四校申請退場基金墊付，將用於停辦前維運、教職員慰助金、執行解散清算等，所需經費約15.5億，屆時學校法人應清算並將墊付款繳還基金。

但私校工會副理事長尤榮輝指出，如明道大學、首府大學校地是向台糖租用，土地租期屆滿後恐要拆屋還地，屆時只剩設備等可清算，可惜設備並不值錢，即便清算也恐怕有大筆呆帳危機。

靜宜大學監察人陳振貴指出，學校在清算階段已無資產流動，或具備長期應收款、基金等，只剩下不動產、房屋、設備，其中最有價值者為土地，但以台首大為例土地非學校所有，只能清算土地改良物、機械儀器等設備，且還必須扣除折舊率，評估應無法完整償還退場基金墊付款。

對此，教育部表示，已循預算程序編列113年度退場基金運作經費預算，將於113年起逐年編列達50億規模。

但尤榮輝指出，50億就是花錢處理退場，準備要有呆帳。教育部則回應，以台首大為例，學校尚有附屬機構資產，且已經有政府機構表達將承接租用台糖土地租約、價購部分建物，清算後會先歸墊退場基金；明道大學亦將參考台首大模式研處。