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無懼親中爭議 東吳大學授唐獎得主薩克斯名譽博士

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東吳大學校長潘維大（左起）授予名譽博士學位給美國哥倫比亞大學地球研究所教授傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey D. Sachs）。圖／東吳大學提供
東吳大學校長潘維大（左起）授予名譽博士學位給美國哥倫比亞大學地球研究所教授傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey D. Sachs）。圖／東吳大學提供

東吳大學8月2日於外雙溪校區普仁堂舉辦「頒授傑佛瑞・薩克斯教授名譽經濟學博士學位典禮」。東吳大學指出，經濟學家薩克斯致力於擘畫永續未來，包括終結貧窮、消弭國際間的不平等，體現道濟天下的胸懷。

第五屆唐獎於去年公告得獎名單，其中永續獎授予現任美國哥倫比亞大學地球研究所教授傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey D. Sachs），但薩克斯因過去親中言論，隨即引發台灣學界批評。其昨日也於演說時表示，台灣不應受美國操縱，美國更不應挑釁中國大陸，如前議長裴洛西訪台即是不尊重中國，局勢緊張時火上加油。

昨日薩克斯舉行來台演說，下午即赴東吳大學參與名譽博士授獎。東吳大學指出，薩克斯身為經濟學家，不僅關注經濟議題，更抱持經世濟民大志，擘畫「永續的未來」，包括終結貧窮、消弭國際間不平等、環境永續。致力於永續發展研究與提供行動方案，深具前瞻性視野。

薩克斯演講時表示，非常感謝東吳大學，永續發展是很嶄新的觀念，做為一個全球議題只有40年的歷史，但永續發展並不像各界想得那麼複雜與困難。

薩克斯教授直言，面對很多議題，我們都知道解決方式，但是實際採取的作為卻太少，推動永續發展很大的挑戰就是怎麼運用知識來改善人們的生活。

傑佛瑞・薩克斯為現任美國哥倫比亞大學地球研究所教授、永續發展中心主任及聯合國永續發展解決方案網路（SDSN）主席，曾任三任聯合國秘書長特別顧問，致力推動實施永續發展目標（SDGs）和巴黎氣候協定（Paris Climate Agreement）。

東吳大學指出，典禮也邀請產官學共襄盛舉，包括前行政院長劉兆玄、前工業技術研究院院長林垂宙、台灣經濟研究院董事長吳中書等。頒授薩克斯名譽經濟學博士學位，不僅彰顯其於全球永續發展的貢獻，更強化東吳大學與台灣推動永續發展的決心。

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