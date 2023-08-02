義民中學不當解聘10多位教師 教育部令依法續聘

新竹縣義民中學日前不當解聘10名國高中教師，儘管主管機關介入處理，校方仍拒絕復聘。全教總今天與數十位義民中學師生共同召開記者會，提出四項訴求，要求校方應儘速復聘遭解聘的教師。教育部則表示，已於昨日函覆學校，若教師沒有發生教師法規定中不續聘的事情，應依法續聘，並限期學校依規定執行。

全教總理事長侯俊良表示，義民中學違法大量解聘教師，仍有40餘位教師陸續遭學校壓迫，導致師生人心惶惶，要求校方應儘速復聘遭解聘的教師，並與教師代表對等協商。

侯俊良指出，校方片面更改新學年聘書，要求教師學術研究費打95折、代理教師打8折，教師在五天時限內加註意見繳回聘約，校方也安排教師暑輔課務，卻在七月底無預警解聘10名教師。

受害教師昨天也發起師生連署，至今已經有3724位學生家長共同連署，認為校方應儘速回聘教師，呼籲董事會懸崖勒馬，立即回覆教師應有的聘任條件。

教育部今天回應，已於昨日函覆學校，有關部分教師刪除修改服務規約內容，於聘約內容未確認前，學校應與教師盡速協商。教師若未有教師法規定的不續聘情事，應依教師法規定續聘，且基於維護教師工作權，限期學校應依教師法規定續聘教師，並函復國教署辦理情形。

教育部也指出，若學校未經協議，即片面更改聘約變更支給數額，又屆期仍未改善及函復，以學校不續聘教師，有違反教師法及有關教育法規之虞，且影響學生受教權及教師權益，國教署將研議依私立學校法規定處置。