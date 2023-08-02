教育部官員被爆論文抄襲！本人回應了「都是自己的東西」

本報今接獲讀者爆料，清華大學鄭姓教授、去年8月重新回歸調到教育部任職，其論文疑引用學生論文未註明出處，甚至有一稿多投嫌疑，以舊文比新文，相似率43%。鄭姓教授稍早接受本報電訪強調「都是自己的東西」，並說明，相關內容是自身擔任附小校長時的經驗延伸。但他也說，若清大學倫辦公室判定要調查，就會配合學倫調查，尊重調查小組。

據爆料內容指出，鄭姓教授2006年9月在當代教育研究季刊出版論文，內容疑引用自己指導的吳姓研究生同年6月出版論文卻未加出處，不只在表格對外國學者見解的中文翻譯相同，且在一頁中引述相同來源，只有先後及語序差別。

另，鄭姓教授2008年投稿到國立新竹大學的論文，內容與他自己2006年出版的論文高度相同，且未標明出處，疑有自我抄襲嫌疑，且課程領導作為各量表變異數百分比在62.22%至80.90%，且量表整體信度α值都是.8808，有一稿多投疑慮。

iThenticate比對系統顯示，去除二文中表格後進行分析，以新文比舊文，相似率32%；以舊文比新文，相似率43%。研究動機及目的中，新舊文章兩段並陳、文字相近，內文多處文字、表格高度雷同，且新文與舊文的「結論文字高度相同」，信效度數據幾乎一致。

鄭姓教授對此表示「絕對是我自己做的研究」。他說，自己在某師範學院附小擔任校長的過程中，本身就鑽研課程與領導的相關研究，這幾則論文，皆是他在校長任內的心得，另也自己研發問卷進行研究，強調「都是自己的東西」。

至於遭指控內容疑引用吳姓研究生同年6月出版的學位論文，卻未加出處。根據台灣碩博士論文資料，鄭姓教授確實為該生指導教授。鄭姓教授對此表示，自己的研究生與自身專長相近，可能會有相關研究，至於學生撰寫的論文是什麼內容，他坦言，已經事隔多年，倒真的有點忘了。

鄭姓教授強調，20年前卸任附小校長，後來就把附小校長做的事情，繼續往下發展，代表著作是一本書。他表示，相關研究具有延續性，且不可能完全切開，以現在論文比對系統，本來就會有觀念接近。

清華大學研究倫理與學術誠信辦公室指出，收到此案相關事證後，會簽請研發長及資深副校長決定是否發動學術倫理案件調查程序。鄭姓教授表示，若學校判定要調查，就會配合學倫調查，尊重調查小組。