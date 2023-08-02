竹女改隸陽明交大 新竹藍委建議先積極合作再談併校
近期傳出陽明交通大學、清華大學正與新竹女中、新竹高中洽商，有意將兩所學校改隸為附屬高中，特別是竹女改隸陽明交大案，已箭在弦上引發校友反彈，立法委員林思銘身為竹中校友、竹女校友家長，他今天呼籲校方與各界要有更多對話、聆聽學生意見，清楚說明利弊得失，再決定未來走向。
林思銘也要求教育部，本於主管機關之責，應就合併事宜進行了解，提出相關利弊參考，若竹中、竹女兩校遇有經費不足問題，則應立即給予協助。
林思銘建議竹中、竹女放緩合併腳步，先與清、交兩所大學試行合作多元學習課程，待雙方體認此舉確實有助提升學生學習成就、並有利於學校長遠發展，同時完整回應各方意見後，再進行相關協議。
林思銘指出，新竹高中、新竹女中建校百年，是桃竹竹苗地區傳統名校，學風鼎盛，畢業校友更是人才輩出，近日傳出改隸國立大學的消息，引發各界的討論與關心，新竹女中校友會甚至發起反對連署。
林思銘表示，作為竹中校友與竹女校友家長，可以理解校友們對母校珍惜與呵護的心意。改隸之後，一定會有各種利弊得失，例如，國立大學確實可為附屬高中爭取到更多的經費和教職員員額，但是百年校史與校名的存亡，攸關地方文化的集體記憶，如何處理，都需要校方與社會各界更充分的討論與對話。
林思銘再次強調，事緩則圓，希望竹中、竹女在不預設立場的前提下，用更充裕的時間妥善評估學校未來發展方向。
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