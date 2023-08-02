快訊

成都世大運／中華羽將精銳盡出 直落3退大馬闖進金牌戰

台東傳警員酒後毆打值班台同事 長官下封口令、被害人遭調職

MLB／瓦德茲無安打比賽致敬韋蘭德 只用93球24年來最少

義民中學不當解雇！千名師生連署教師復聘 受害師泣：學生在等我回去

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全教總與數十位義民中學師生今北上召開記者會，要求校方應儘速復聘遭解聘的教師，並與教師代表對等協商。記者趙宥寧／攝影
全教總與數十位義民中學師生今北上召開記者會，要求校方應儘速復聘遭解聘的教師，並與教師代表對等協商。記者趙宥寧／攝影

新竹縣義民中學日前不當解聘10名國高中教師，儘管主管機關介入處理，校方至今仍拒絕復聘。全教總今天與數十位義民中學師生共同召開記者會，受害教師泣訴「我的學生、家長都還在等我回去」，會中也提出四項訴求，要求校方應儘速復聘遭解聘的教師，並與教師代表對等協商。

全教總理事長侯俊良表示，義民中學違法大量解聘教師，甚至仍有40餘位教師陸續遭學校壓迫，導致師生人心惶惶，要求校方應儘速復聘遭解聘的教師，並與教師代表對等協商。

侯俊良也說，義民中學辦學績效良好，且年年滿招，近三年皆有2000多萬盈餘，顯見辦學績效良好且有盈餘，未料校方卻片面更改新學年聘書，要求教師學術研究費打95折，代理教師打8折，教師在五天時限內加註意見繳回聘約，校方也安排教師暑輔課務，卻在七月底無預警解聘10名教師。

受害教師昨晚10時也發起校內師生連署，至今已經有3724位學生家長共同連署，認為校方應儘速回聘教師，呼籲董事會懸崖勒馬，立即回覆教師應有的聘任條件。

立委林思銘、王婉諭也聲援受害教師。林思銘表示，教育部雖已函請義民中學說明，並要求校方妥善安排暑輔課務，但校方新學年卻臨時聘用10名代理教師，不讓原本教師入校教學，呼籲教育部，義民中學是教育部管轄，更應本於督導之責，針對本案詳盡調查，釐清校方聘書內容有於法不合之處，並介入校方與教師爭議，保護學生受教權、教師工作權。

受害教師年資橫跨6至近30年，其中一名教師明年可申請退休，卻在今年遭解聘。一名受害教師泣訴，前天是在學校工作的最後一日，放學有學生向她喊「老師，妳一定要回來」，但心裡其實很惶恐不安，只能告訴學生一定會回來，現在只想告訴長官，「長官拜託，我的學生、家長都還在等我回去」。

新竹縣各級學校家長協會理事徐淑蓉表示，自己也是國中部應屆畢業生家長，在孩子就學品質上，孩子受教權不容受影響，校方卻以代課教師替代。她認為，教師守在孩子的第一線，許多義民孩子成績亮眼，教師功不可沒，如今卻在風頭上開斬，令人納悶。

義民中學國中部應屆畢業生劉同學表示，義民老師都很認真，為同學付出很多心力及時間，學生在班上也有很強的歸屬感，近來卻聽文教師遭學校不當對待，不僅對老師很不公平，也怕影響學弟妹學習品質，且會影響到讀書氣氛。

律師郭佳瑋表示，依據教師法，教師若未有不續聘法定事由，學校應該要續聘，國教署日前也重申該法律原則。她表示，義民中學教師今年也通過教評會續聘審查，且教師待遇在未與教師協商前，不得任意變更，學校卻單方在聘約強制要求教師薪資打折，顯然不符法律程序，請校方應承認聘約關係，並立刻召開校務會議，也請主管機關應與會指導，保障學生受教權與教師工作權。

全教總與受害教師共提出四項訴求，學校不得違反教師法任意解聘教師，並應儘速回覆教師工作權；應提出穩定師資教學環境；杜絕亂象，董事會不該干預校務行政，學校財務、人事公開透明，落實校園民主；依法保障教師待遇，修正違法校內章則。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

教育部 全教總

延伸閱讀

10位教師暑輔遭撤換…義民中學校長神隱 楊文科說話了

陳吉仲接農業部長 藍營立委批酬庸：看綠營忠誠度而非專業度

影／謝曉星遭彈劾 國民黨團呼籲賴清德公開道歉

裝潢蟑螂案件頻傳 國民黨團籲完備法令嚴懲

相關新聞

義民中學不當解雇！千名師生連署教師復聘 受害師泣：學生在等我回去

新竹縣義民中學日前不當解聘10名國高中教師，儘管主管機關介入處理，校方至今仍拒絕復聘。全教總今天與數十位義民中學師生共同...

超強教育處長離職頻拭淚 黃敏惠喊「一直都留你」讚點子王

嘉義市政府教育處長林立生5年前與市長黃敏惠一同就任、拚完連任，生涯規畫將轉換跑道到私立大學，任職到本月15日。黃敏惠今主...

高市校長交接14新任56調任 悼念來不及退休的蕭木川

高雄市長陳其邁今天下午主持三級學校校長交接，有14位新任、56位調任，還有10位校長退休。陳悼念來不及參與退休儀式就過世...

首創公私合併 台科大華夏校區揭牌

國立台灣科技大學成立華夏校區，下午舉行揭牌儀式，為首個公私校合併的案例，教育部部長潘文忠表示，看好兩校合併，也希望成為未...

大學生帶小學伴 國中生參加實體與虛擬英語密集營提升英文力

來自17所大學的26位大學生，今年暑假從7月3日，進駐新北坪林國中、新竹峨眉國中、雲林樟湖國中、花蓮三民國中四所偏鄉學校...

從國小到大學各就各位 苗栗縣24校校長異動今天交接

112學年度今天開始，苗栗縣各級學校校長人事異動今天辦理交接，包括一所私立大學、兩所國立高中職及21所縣立中小學校長異動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦