義民中學不當解雇！千名師生連署教師復聘 受害師泣：學生在等我回去
新竹縣義民中學日前不當解聘10名國高中教師，儘管主管機關介入處理，校方至今仍拒絕復聘。全教總今天與數十位義民中學師生共同召開記者會，受害教師泣訴「我的學生、家長都還在等我回去」，會中也提出四項訴求，要求校方應儘速復聘遭解聘的教師，並與教師代表對等協商。
全教總理事長侯俊良表示，義民中學違法大量解聘教師，甚至仍有40餘位教師陸續遭學校壓迫，導致師生人心惶惶，要求校方應儘速復聘遭解聘的教師，並與教師代表對等協商。
侯俊良也說，義民中學辦學績效良好，且年年滿招，近三年皆有2000多萬盈餘，顯見辦學績效良好且有盈餘，未料校方卻片面更改新學年聘書，要求教師學術研究費打95折，代理教師打8折，教師在五天時限內加註意見繳回聘約，校方也安排教師暑輔課務，卻在七月底無預警解聘10名教師。
受害教師昨晚10時也發起校內師生連署，至今已經有3724位學生家長共同連署，認為校方應儘速回聘教師，呼籲董事會懸崖勒馬，立即回覆教師應有的聘任條件。
立委林思銘、王婉諭也聲援受害教師。林思銘表示，教育部雖已函請義民中學說明，並要求校方妥善安排暑輔課務，但校方新學年卻臨時聘用10名代理教師，不讓原本教師入校教學，呼籲教育部，義民中學是教育部管轄，更應本於督導之責，針對本案詳盡調查，釐清校方聘書內容有於法不合之處，並介入校方與教師爭議，保護學生受教權、教師工作權。
受害教師年資橫跨6至近30年，其中一名教師明年可申請退休，卻在今年遭解聘。一名受害教師泣訴，前天是在學校工作的最後一日，放學有學生向她喊「老師，妳一定要回來」，但心裡其實很惶恐不安，只能告訴學生一定會回來，現在只想告訴長官，「長官拜託，我的學生、家長都還在等我回去」。
新竹縣各級學校家長協會理事徐淑蓉表示，自己也是國中部應屆畢業生家長，在孩子就學品質上，孩子受教權不容受影響，校方卻以代課教師替代。她認為，教師守在孩子的第一線，許多義民孩子成績亮眼，教師功不可沒，如今卻在風頭上開斬，令人納悶。
義民中學國中部應屆畢業生劉同學表示，義民老師都很認真，為同學付出很多心力及時間，學生在班上也有很強的歸屬感，近來卻聽文教師遭學校不當對待，不僅對老師很不公平，也怕影響學弟妹學習品質，且會影響到讀書氣氛。
律師郭佳瑋表示，依據教師法，教師若未有不續聘法定事由，學校應該要續聘，國教署日前也重申該法律原則。她表示，義民中學教師今年也通過教評會續聘審查，且教師待遇在未與教師協商前，不得任意變更，學校卻單方在聘約強制要求教師薪資打折，顯然不符法律程序，請校方應承認聘約關係，並立刻召開校務會議，也請主管機關應與會指導，保障學生受教權與教師工作權。
全教總與受害教師共提出四項訴求，學校不得違反教師法任意解聘教師，並應儘速回覆教師工作權；應提出穩定師資教學環境；杜絕亂象，董事會不該干預校務行政，學校財務、人事公開透明，落實校園民主；依法保障教師待遇，修正違法校內章則。
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