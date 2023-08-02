台大校長陳文章：積極規畫原住民族遭遇歧視處理機制
國立台灣大學學生會今年五月舉辦言論自由月活動，但一幅「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學優待制度，引發歧視風波。有鑒於8月1日為台灣原住民族日，校長陳文章也發布影片，表示學校將積極規劃原住民族教職員生遭遇歧視時的處理機制。
台大發布相關影片，陳文章表示，台大校內約有400位具有原住民族身份的教職員工生，誠摯希望台大可以成為重視多元文化的校園，台大已於六月底成立「原住民族與族群平等工作小組」，著手規劃原住民族相關課程、培養教職員生平等與跨文化知能，並強化現有族群課程等措施。
陳文章也指出，台大也預計增聘具備原住民族文化敏感度輔導人力，並搭配現有原住民族資源中心促進族群友善校園，並積極規劃原住民教職員生遭遇歧視的處理機制。
陳文章談到，學校除了協助原住民學生實習與就業外，實驗林管裡處也培育原住民族各種技能，如林下經濟、木工技藝研習、小米復育等，期望營造族群平等、增進多元文化的校園環境。
台大學生會日前舉辦言論自由月活動，開放學生自製布條懸掛，但學生改寫成語火冒三丈，製成「火冒4.05丈」布條，將3乘以1.35倍，影射原住民學生升學保障辦法中，取得語言認證的原住民學生可以於升學管道中加分35%引起歧視爭議，台大學生會也為此致歉，並於近日提出檢討報告。
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