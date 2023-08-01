高市校長交接14新任56調任 悼念來不及退休的蕭木川

高雄市長陳其邁今天下午主持三級學校校長交接，有14位新任、56位調任，還有10位校長退休。陳悼念來不及參與退休儀式就過世的蕭木川校長，並感謝校長們多年來在教育最前線的無私奉獻，祝福退休生活圓滿順心。

高雄市新學年度新任校長有左營高中校長吳立森等14人，調任校長計有中正高工校長張簡玲娟等56人，留任原校校長有新興高中校長陳進元等28人。10位退休校長是高雄高工楊狄龍、新莊高中陳良傑、成功特校蔡鴻文、五甲國中高麗玲、阿蓮國中曹永松、左營區新莊國小陳郁汝、小港區明義國小焦熙昌、大寮區忠義國小陳建利、美濃區東門國小宋雯榮、大社區嘉誠國小蔡文賢。

陳其邁首先向鼓山區中山國小蕭木川校長致上悼念，蕭木川原訂今天屆齡退休，但上月離世，令大家十分不捨。感謝蕭木川長年對高雄教育的付出，不僅致力於校務，更是盡心盡力地推廣藝術教育，精彩揮灑人生畫布、功德圓滿。

陳其邁並感謝校長們積極協助市府，這三年來共同防堵新冠疫情，持續進行登革熱防治，也一起實現班班有冷氣的目標、打造校校有雙語的學習環境，更努力推動公幼延長照顧、身障生課照專班等多項新政策。提供學生更好的就學環境，也讓家長安心、放心。

新任校長名單：左營高中吳立森、小港高中薛鈺勤、仁武特校戴官宇、一甲國中李文欽、杉林國中高行仁、中芸國中葉豐榮、田寮國中呂明信、阿蓮國中盧彥勳、荖濃國小黃暐睿、新發國小劉治明、茄萣國小吳政忠、寶山國小許如菁、木柵國小黃昭勲、上平國小陳榮彬。

52歲的田寮國中新任校長呂明信，畢業於台灣體育大學。是少數體育科班出身的校長。求學時就展現田徑實力，尤其在中長距離跑步表現優異，曾經締造高雄縣運、縣中運800公尺金牌、1600公尺接力金牌，83至89年獲選全國十大田徑績優教練。他在海青工商、仁武高中擔任約聘體育教練，培育出許多國內優秀運動好手，也促使他向上，決定報考正式教職。