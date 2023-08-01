大學生帶小學伴 國中生參加實體與虛擬英語密集營提升英文力

來自17所大學的26位大學生，今年暑假從7月3日，進駐新北坪林國中、新竹峨眉國中、雲林樟湖國中、花蓮三民國中四所偏鄉學校，帶領52位小學伴實施4星期暑期英語密集工作坊，成果發表會中有人用唱、口說表現，進步多多。

這四所學校成為誠致基金會公辦民營學校以來，是第四年實施暑期英語密集輔導工作坊。大學生從動手做、開口說及任務導向的教學模式，帶領52位小學伴（七年級、八年級生），從英語的字母、發音小書，打下未來英語自學能力。

上周五成果發表，52位孩子輪流上陣，展現4周實體與線上結合的學習成果，從自然發音的拼讀到展現繪本閱讀、口語英語能力。

樟湖國中王姓學生全程以英語介紹英國的景點及食物，令人印象深刻。峨眉國中吳姓學生表示，掌握自然發音的方法，學單字變簡單了。淡江大學的范懷芝說：「看到孩子從害羞到自己大聲開口念出繪本的內容，並認真去理解英文，讓我覺得今年暑假真是火辣啊！」

英語工作坊由誠致基金會透過鴻海教育基金會贊助。鴻海教育基金會執行長汪用和表示，第四年舉辦實體與虛擬整合的學習營，透過前測與後測比較，學生進度幅度高達60％。超過9成孩子已達到小學畢業所需具備能力，參與測驗80％的孩子甚至能夠完成國中一年級的閱讀能力。