擺脫最爛宿舍汙名 嘉大億元打造新宿舍迎新生
曾被社群網站票選評比全台最爛大學宿舍的嘉義大學民雄校區宿舍，嘉義大學在獲教育部補助及自籌款共近億元，於暑假期間進行大改造，預計在8月下旬完成綠園一舍寢室及廊道空間等整修工程，打造共享、共居與共學「共學院落」，擺脫最爛宿舍汙名。
嘉大校長林翰謙表示，「民雄校區學生宿舍生活圈室內外改善計畫」中，目前進行的是第一期改善工程，包含民雄綠園一舍寢室、廊道、各樓層公共空間、餐廳1、2樓空間及一舍周邊戶外空間，其中更特別保留312床給9月即將入學的大一新生入住。後續並將啟動第二期計畫改善綠園二舍室內外空間之規劃，完善民雄校區整體的住宿環境，實現「生活校園」之校園整體願景。
學務長唐榮昌表示，這次改建寢室的房間數共96間，床數380床，每間寢室面積7.57坪，本學年度起，每學期僅收費8500元。嶄新的寢室床組採用側邊沖孔護欄加高設計，增加安全性與吊掛空間；以前上下床舖的爬梯改為用「走」的踏梯，並結合收納功能，使用空間增多，床組、書桌及衣櫃更新後兼具時尚感與實用性。此外，民雄宿舍整修計畫預計明年改善公共空間及戶外景觀，希望透過優化宿舍的室內空間並改造戶外環境，構築學生多元活動及生活、交流的公共場域。
教育系大二生盧姓學生表示，學校綠園一舍將從6人一間改建為4人一間的寢室，解決寢室空間擁擠問題，並且增加個人物品收納空間，很期待改建後的新樣貌。
住在民雄校區綠園一舍，今年6月剛從民雄校區畢業的楊姓學生也說，自己住宿4年，雖然宿舍歷史悠久，但每學期才6000元的住宿費，不但上課方便，又能節省交通費開支，CP值相對蠻高的，離校前看到學校辦理公聽會的改建的示意圖，寢室內空間變大，功能性也增多，還有公共空間也變的更好，很推薦學弟妹入住。
民雄校區宿舍改建工程爭取到教育部4930萬元補助款，嘉大校務基金5020萬元，斥資近1億元，洗刷嘉大民雄校區學生「返校（電影名）味」的宿舍環境。
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