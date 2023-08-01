薛富盛接環境部長 潘文忠：卸任校長美好人生開始「除薛校長以外」

教育部今天舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮，安排七所大專校院新舊任校長交接印信。前國立中興大學校長薛富盛昨日任期屆滿，今也出席交接典禮正式卸任並預備8月底出任環境部部長，教育部長潘文忠也笑說，新任校長看起來肩上已有千斤重擔，卸任校長則神采奕奕、美好人生從此開始，「除了薛校長以外。」

112學年開始不少大專校院改朝換代，教育部今天舉行卸任、新任校長聯合交接典禮，新任校長分別為國立中興大學校長詹富智、國立高雄師範大學校長王政彥、國立台南大學校長陳惠萍、國立台灣藝術大學校長鐘世凱、國立台中科技大學校長陳同孝、國立空中大學校長許立一，以及國立台灣戲曲學院校長李揚等七位。

今由潘文忠擔任監交，安排新舊任校長交接印信。潘文忠也指出，薛富盛帶領中興大學八年，任內成立電資學院、醫學院、循環經濟學院，並擴增南投和台中校區，將學校變強、變大，未來卸下校長職承擔環境部部長重責大任，恭喜也給予祝福。未來中興大學交棒予詹富智，其曾擔任副校長職，具創新、協調特質，相信可以無縫接軌校務。

潘文忠也說，高師大於前校長吳賞連任內推動產學跨域，持續進行國際招生、推動校園國際化，穩定治校，相信新任校長王政彥上任能接續努力。

提供進修、終身教育的空中大學校長也換人做，潘文忠也感謝空大前校長陳松柏，其於任內將空大學生數擴增近二倍，「很多學校應該非常羨慕。」且空大也積極爭取退場學校台灣觀光學院校地、提出具體規劃，為空大日後發展打下基礎。