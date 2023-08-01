北市校長交接典禮 蔣萬安期勉校長工作是榮耀更是責任
台北市長蔣萬安上午出席台北市112學年度校（園）長布達、宣誓及交接典禮，本次參加典禮的校（園）長共有75位，包含高中職14位、國中18位、國小42位、幼兒園1位。
台北市長蔣萬安、教育局長湯志民親臨典禮現場給予校（園）長們祝福及勉勵，蔣萬安期勉校長、園長，這份工作既是榮耀，更是責任，是引導全體師生前進的带領者，期許校（園）長注重親師合作，以學生為中心思考，積極發揮教育的正向力量，以創新、前瞻、卓越、永續的願景積極努力，向世界學習，開創共融共學共好的教育新格局，讓台北市成為永續發展的學習型城市。
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