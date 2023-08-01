北市校長交接典禮 蔣萬安期勉校長工作是榮耀更是責任

每到暑假，國中小就會出現「行政大逃亡」，儘管教育部祭出行政減量，但教學現場實際行政工作負擔依舊沉重，甚至有些國小只要求教師分擔工作量卻未發給加給或津貼，以致新學年即將在8月開始，迄今還有學校還找不到教師兼當主任或組長，傷透腦筋。不少校長紛紛喊出「這一招」，盼能藉此提升教師兼行政工作的意願。

2023-08-01 08:00