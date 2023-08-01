10多年折衝台南高工今改隸成大 地方期待提升南工校務

歷經10多年協商，台南高工今天終於併入成功大學，上午揭牌典禮，校名改為「成功大學附屬南工」，原南工校長陳啓聰出任首任校長。有85年歷史的成大附工併入成大附屬南工。

原有成大附工今天起起停招，現有師生將陸續併入附屬南工。成大附工24名教師將分3年移撥至成大南工。26名職員工3年期程內配置成大相關系所。成大附工二升三、一升二的學生留在原校就讀至畢業。

成大副校長李俊璋代表校長沈孟儒出席揭牌，與陳啓聰共同展示新校旗，象徵承先啟後、共創新局，再創輝煌。

兩校合併程序完成後，成大每年將挹注南工2500萬元經費，其中500萬元用於獎學金及校務發展，2000萬元協助更新教學設備、發展產學合作、教務發展等。

成大教務長沈聖智指出，基於人才培育向下扎根理念，112學年起成大附屬南工的學生可修習成大開設「模組化課程」，透過密集且主題聚焦式的課程，短期內學習到重要專業基礎知識、實驗設計與操作技巧，提升跨域整合競爭力。

成大也會協助南工設立「實驗教育班」，目前構想以「程式設計暨晶片開發應用」為主，師資、課程規畫等需求成大將全力支援，確實提升學生學習成效及培育務實創新技術人才。南工教師也能與成大教授合作申請研究計畫，共同發表研究論文等。

李俊璋表示，成大將提供附屬南工學生更高層次與多元學習機會，包括協助發展特色課程，將新興科技融入專業課程。大學教授指導專題、科展，產學創新、國際鏈結等。以深化實作與理論結合技能，開拓專業學習領域範疇，拓展國際視野、強化產學合作，使其成為具有特色教學與一流水準的專業技術學校。兩校日後也將分工合作申請國家、研究機構、企業團體等專案研究計畫，甚至與企業產學合作，發揮教育成效，企業受益、社會受用。

成大強調，優秀的成大附屬南工學生，均可循「特殊選才」管道，向包括成大在內的全國大學提出申請。未來也將向教育部爭取統測生名額，透明、公正、公開地提供全國技高學生進入成大就讀機會。