學校退場／教團籲教部 予原校畢業、追蹤輔導

退場學校安置學生休退學率高，教團認為教育部應提供原校畢業的選擇，讓學生在既有生活圈完成學業，而非強迫轉學、「放生」學生；靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴也說，應以「原校上課、他校畢業」為原則，提高畢業率、降低休退率，教育部除頒布退場法令，也應組專案小組訪視與輔導退場學校，了解安置學生後續發展，保障師生權益。

高教工會研究員陳柏謙表示，退場條例施行前已多次提醒教育部讓學生原校畢業，教育部卻不斷鼓吹留在原校反而不利受教權，但學生脫離原本就學型態轉學安置，面對地理條件、系所銜接都更不好，應保留原校畢業選項，做不到也要做好事後追蹤輔導，不該放生這群學生。

前亞太創意技術學院專任教師黃惠芝也說，希望教育部提供多點學校、學制讓學生選擇，且應由教育部專責協助，不要讓退場學校自行安置學生。她舉亞太為例，當時校方宣稱不只一所學校可供學生選擇，但多數學生經評估只能轉去育達科大，若想選離家近的校系只能自己想辦法。

全國私校工會理事長吳忠春表示，退場學校學生安置後恐難接續學習，教育部應提供更多關懷資源，或責成相關單位追蹤學生受教權；也應關懷退場學校教職員工，因目前私校保險無法延續勞保，年資重來，權益不如一般勞工。