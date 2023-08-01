退場學校 安置生退學率逾16%

高美醫專、台灣觀光學院等六所學校近五年陸續停辦，經教育部專案安置的一五一六名學生卻有二四九人遭退學，退學率高達百分之十六點四二，遠高於大專校院百分之七點三退學率，安置追蹤也因疫情停辦三年。退場措施成效不佳導致「學校沒了、學生就學中斷」，成了私校退場條例上路後的漏洞。

根據審計部審核報告，一○七學年停辦的高美醫專有三四五名學生被安置，其中一一八人退學，占安置學生總數近百分之卅四；位於花蓮的台灣觀光學院曾有上千名學生，兩年前停辦後，將一三一名學生安置在慈濟科技大學和大漢技術學院等七校，但是，最後有卅四人遭退學，退學率百分之廿六。

一名被安置到慈科大的畢業生說，慈科大有認抵學分，對大家很有幫助，但有些同學就此失去求學熱情而轉學或退學，因為「不想再賭了」，家裡經濟狀況不允許，決定提早出社會。

亞太技術學院四年前停辦，四百多名學生待安置，最終有二八四名接受教育部專案。前亞太專任教師黃惠芝表示，有寵物美容系學生被轉去嘉義大同技術學院，幾名學生最後決定轉行到園區當作業員，部分未接受安置學生，有人選擇提前去當兵，也有少數學生自行轉學、重考，尋找離家近的學校。

台師大教育所畢業生陳淳曾訪談十四名來自不同退場學校的學生，彙整三種轉學樣態，包括原校修習學分無法抵免，須多花時間以及金錢修課；其次是新學校離家遠，卻沒補助款協助就學；另外，到新學校無法適應卻求助無門，導致部分學生最終放棄學業，只能以高職學歷找工作，償還就學貸款。

高教工會研究員陳柏謙說，學校被辦倒後，教育部不斷宣稱原校畢業並非好選擇，強硬將學生轉學卻未追蹤學生適應情況，學生只能獨自承擔苦果；儘管私校退場條例已上路，但只不過是增加一年緩衝時間，治標不治本。

教育部表示，將持續透過退場基金補助安置學生交通費、住宿費，並提供弱勢生助學措施，若學生有經濟困難，也可尋求校內外資源提供經濟支持。退場條例已建立及早預警學校機制，將持續監督私校辦學，並藉輔導協助學校改善辦學情況，讓辦學狀況不佳者平順退場，維護師生權益。