安置生休退學率高 教團：應讓學生能選擇原校畢業

退場學校安置學生休退學率高，教育部分析是受工作或經濟因素所致。教團認為，教育部應提供學生原校畢業的選擇，讓學生在既有生活圈完成學業，而非強迫轉學、放生學生；也有大學校長認為，若採「原校上課、他校畢業」為原則，有助於降低休退學率，教育部應組織專案小組，掌握安置學生學習與適應情形，保障師生權益。

高教工會研究員陳柏謙表示，退場條例施行前，已多次提醒教育部應讓學生原校畢業，教育部卻不斷鼓吹留在原校反而不利學生受教權，但學生脫離原本就學型態，轉學安置後面對地理條件、系所銜接，學生無法留在原校反而更不好。他認為，應保留原校畢業的選項，若真做不到，也要做好事後的追蹤輔導，不該放生這群學生。

前亞太創意技術學院專任教師黃惠芝也說，希望教育部能提供多一點學校、學制讓學生選擇，且應由教育部專責協助，不要讓退場學校自行安置學生。她以亞太為例，當時宣稱不只一所學校供學生選擇，多數學生經評估也只能轉去育達科大，學生想選鄰近離家近的校系，只能自己想辦法。

全國私校工會理事長吳忠春表示，退場學校學生安置後，恐難接續學習，教育部應提供更多的關懷資源，或責成財團法人或相關單位追蹤學生受教權。另一方面，也應關懷退場學校教職員工，在目前私校保險無法延續勞保狀況下，一切年資重來，權益不如一般勞工。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴表示，學生被安置到新學校後，應以「原校上課、他校畢業」為原則，提高畢業率、降低休退率。他也說，教育部除了頒布退場法令外，應組織專案小組訪視與輔導退場學校，了解安置學生的後續發展。