退場學校二成安置學生休退學 寵物美容系學生放棄築夢改當作業員

近五年共有六所大專校院停辦，審計部最新報告指出，截至今年一月底為止，經教育部專案安置的1516名學生中，有249人遭退學，退學率高達16.42％，遠高於大專校院退學率7.3％，安置追蹤又因疫情停辦三年，私校退場措施成效不佳。退場學校師生表示，有寵物美容系學生放棄築夢，轉往園區當作業員，以高職學歷邊工作邊還學貸；也有學生因學校倒閉失去求學熱情，經濟條件不允許，只好提早出社會。

花蓮台灣觀光學院曾有上千名學生，二年前停辦後，將學生安置在慈濟科技大學和大漢技術學院等七校，但131名安置學生中，已有34人遭退學，退學率近三成。一位不具名餐旅科畢業生說，慈科大有認抵學分，對大家很有幫助，但仍有同學轉學或退學，主因是學校倒閉後失去求學熱情，「不想再賭了」，且家裡經濟狀況不允許，決定提早出社會。

慈科大表示，轉學生權益完全不受影響，學雜費不但比照台灣觀光學院標準，課程規畫與實作也依照以往課表，享有與慈科大學學生一樣的福利和補助。至於實作課程，像是中西餐烹調實習、烘焙實務、飲料調製、菜單設計與成本控制等，慈科大商借東華大學美崙校區專業教室，盡量招聘台觀學院原授課老師，教育部會補助師資鐘點費；實作的食材費用則是學生自費，以素食料理為主。而全年實習的學生，也比照台觀與十一家實習廠商合約，前往實習。

亞太技術學院四年前停辦，當時有400多名學生待安置，最終有284名接受教育部專案。前亞太專任教師黃惠芝表示，有寵物美容系學生被轉去嘉義大同技術學院，幾名學生最終決定轉行，有人去園區當作業員；部分未接受安置學生，有人選擇提前當兵，也有少數學生自行轉學、重考，尋找離家近的學校。

台師大教育所畢業生陳淳曾訪談14名來自不同退場學校的學生，她彙整三種轉學樣態，包括原校修習學分無法抵免，須多花時間、金錢修課；轉學後新學校離家遠，但沒有補助款協助就學，以及在新學校無法適應卻求助無門，導致部分學生最終放棄學業，只能以高職學歷工作償還就學貸款。

高教工會研究員陳柏謙也分析，學生轉學後遇到問題有二，一是地理位置差異，二是系所跟原先要就讀的有差距。前者例如永達、亞太學生，當時很多學生是就近入學，很多人同時要工作，住處離學校不遠，本來在原來學校範圍，一旦被強制轉學，形同要辭職，且要負擔高額交通、住宿成本；另也有學生選讀建築科系，想考取建築證照，卻因轉學學校無建築科系，付出時間成本卻無法獲得完整學位，也難取得培訓成果。

而在學校被辦倒後，陳柏謙表示，教育部不斷宣稱原校畢業並非好選擇，強硬將學生轉學後，卻未追蹤學生適應情況，學生只能獨自承擔苦果。儘管私校退場條例已上路，也不過是增加一年緩衝時間，治標不治本。

教育部表示，將持續透過退場基金補助安置學生交通費、住宿費，並提供弱勢生助學措施，若學生有經濟困難，也可尋求校內外資源提供經濟支持。退場條例已建立及早預警學校機制，將持續監督私校辦學，並藉輔導協助學校改善辦學情況，讓辦學狀況不佳者平順退場，維護師生權益。