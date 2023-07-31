教部年砸2.5億推友善生理用品明上路 9.5萬名學生受惠

教育部推動「友善提供多元生理用品計畫」，將於明天起在全國各級學校及10處部屬場館，針對9萬5千名不利處境學生、或未隨身攜帶生理用品而有急需的學生及進入部屬場館民眾提供多元生理用品，並於校內及部屬場館設置定點提供急需取用，112年度投入預算計新台幣1億200萬元，自113年度起每年固定編列預算約2億5000萬元。

教育部長潘文忠表示，友善提供多元生理用品計畫是性別平等教育的一環，除考量弱勢孩子不好意思說出口的需求，也希望能促進師生之間更多的討論與深入思考，學校用行動實際來支持校園的多元需求，促進校園容納也互相理解不同性別的觀點。

教育部今年3月8日起宣布該計畫，3月31日發布「校園及部屬場館提供多元生理用品指引」，將以尊重取用者的個人隱私及意願為原則，領取方式宜同理取用者去除標籤化，消除其心理負擔。

教育部說，考量使用率、環保永續性及近便性等，提供多元種類、材質及品牌的生理用品；生理用品確保包裝完整放置於乾淨、乾燥、陰涼通風處，並由專人管理定期清點、檢查、補充及汰換。

教育部表示，針對高級中等以下學校不利處境學生，各縣市及國教署所轄學校皆已完成取用規劃，依照各縣市規畫不同，學生可直接取得多元生理用品，或持紙本/電子票券、禮物卡至超商、超市或賣場等通路進行兌換。

另針對公私立大專校院不利處境學生，教育部於5月修正發布「大專校院弱勢學生助學計畫」，以該助學計畫對象為主，將多元生理用品納入計畫內的生活助學金補助範圍，學生可至販售場所選購生理用品。

針對有緊急需求使用的學生，教育部表示，可於校內健康中心、系所辦公室、宿舍等地定點取用，也可至定點販售機或超商選購多元生理用品。除校園外，教育部10處所屬場館也於服務台、醫護站、廁所等設置定點，因應入館民眾急需取用生理用品，館所內也有搭配定點販售機或超商販售。