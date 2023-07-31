拚4次終於成功 元智大學護理系113學年首招45生
元智大學今天表示，歷經四度與亞東醫院合作申設護理系，上周五終於獲教育部核准設立，自113學年度起，首年將招收45名學生，培養學生雲端技術和護理專業能力，介接未來的護理智慧照護，為當今所面臨的護理人才荒，提供因應之道。成功申設護理系後，也將推動元智大學設立第六個學院「醫護學院」，並為未來持續爭取設立學士後醫學系奠下基礎。
元智大學校長廖慶榮表示，護理學系通過申設，對元智大學是重要的里程碑，也推動元智大學邁向設立「醫護學院」。為讓醫護人才的培育更具體可行，元智大學除了已在校本部規畫護理學系學習空間外，更在教育部及新北市政府同意下，使用林口文化二路的2.5公頃文教用地，投入資源，鄰聘知名建築師及校園設計團隊，設置元智大學新北分部醫護學院。
元智大學指出，首期以設置護理館及學生宿舍為優先，全區佈建5G網路並設置餐廳、商店等服務性商業設施，建構微型生活圈。二期開發也將加入階梯講堂、會議中心等校園建設，營造智慧校園，作為養成智慧護理人才孵化基地，新北分部已取得建照且核准申報開工，預計於114年3月前啟用與初步營運。
廖慶榮表示，在課程上，除提供資訊智慧課程可選修外，學校也提供與Google 、Amazon、Microsoft三家世界科技大廠產學合作，培養學生雲端技術和數位專業能力，可介接未來的護理智慧照護。同時，新北市唯一的醫學中心亞東紀念醫院，將為元智大學主要教學醫院，提供護理學系師資、設備、實習等全方位的協助，一同共建醫護學院，致力推動智慧醫療照護領域的創新與實踐。
「等這一次等了四年」，元智大學醫護學院籌備處主任陳芸表示，過去元智培育人才在遠傳等資通訊公司，對亞東醫院來說，只有收到管理極少數資訊人才，董事長便欽點元智大學作為亞東醫院合作學校，亞東醫院同屬遠東集團公益體系企業，積極推動數位轉型，期待護理教育經由產、官、學三面向的合作，在高教體系下為護理人才培育的傳承。
至於申設學士後醫學系，廖慶榮表示，就他了解，目前沒有私立大學成功申設，元智大學將繼續努力申請。
陳芸也說，護理系共申請四次，過去被提醒師資、校地規畫、校本部連結等議題，經過多次回應與改善，並調整計畫書內部文件後才成功申設。亞東醫院、元智大學合作密切，未來亞東醫院也能成為實習醫院，讓元智大學能做高教界的護理系。
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