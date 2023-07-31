校園MeToo延燒 政大聘研究助理須先具結未涉性平事件
MeToo事件延燒至校園，國立政治大學最近訂定「新進研究計畫專任人力具結書」，要求新進專任研究助理人員必須先簽名具結，確定沒有違反「性別平等教育法」第 27-1條所定性侵害、性騷擾、性霸凌行為，也沒有被列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」。政大校長李蔡彥表示，此舉不全是因應MeToo事件，而是近期在招募研究員時發現問題，希望可以先從進用端簽名具結，避免後續衍生爭議。
根據「國立政治大學新進研究計畫專任人力具結書」，新進專任助理必須先簽名具結，同意校方可向法務部、內政部、衛福部等部會，針對其有關性侵害、性騷擾或性霸凌行為及通報作業相關資訊，進行蒐集、利用及查詢；沒有違反「性別平等教育法」第 27-1條所定性侵害、性騷擾、性霸凌行為，也沒有被通報列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」。
該份具結書也載明，若有虛偽意思表示，致校方誤信而受損，或有受損害之虞，校方得依勞基法相關規定終止契約，並依法訴究相關責任。
政大校長李蔡彥表示，訂定此具結書，除了是遵循教育部既有規範，近期校內在招募研究人員時，錄取進用後才發現有人員過去曾發生性平事件，儘管教育部提供查證平台，但與人員到職會有時間差，因此希望可以先從進用端簽名具結，避免後續衍生爭議。
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