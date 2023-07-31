代理師甄試費用高 考生吃不消

近期是學校代理代課教師甄選季，若教師又報考正式教師甄選，每年報名費、交通與食宿等開支高達三至四萬元，有落榜教師自嘲，據聞教甄常早已內定人選，報考只是繳錢陪榜，甚至有學校連年開缺，從未有人錄取。有教團建議，教育部應出面解決問題，訂定收費上限或不應收費，減輕代理教師應試負擔。

臉書「教師甄試人才網」近日討論代理教師甄選報名費，該則貼文湧入上百條留言。網友透露，中小學各校平均收費三百至一千元不等，連鐘點代課教師也要上繳報名費，也有部分學校未收費；也有網友指出，有中、南部學校根本就不缺人，卻經常性「猛招」，每年至少招五、六次，放榜公告卻一律寫「未達錄取標準」，多年來疑似以此手段賺報名費，雖於法有據，又無法可管。

一位不具名的「資深」代理教師表示，一一二學年起代理教師才有全年薪資，在此之前大家每年領十月薪，但報考正式、代理教甄費用高昂，只能省吃儉用度過；也有一名代理教師指出，繳錢陪榜多次後，據聞學校早有內定人選，現在報考前都會多打聽，避免繳冤枉錢。

全國代理暨代課教師工會理事長黃湘仙說，報名費、住宿費每年報考開支高，呼籲教育部出面解決問題，例如訂定收費上限或不應收費，減輕代理教師應試負擔。

國立中興大學附屬中學今年要找一名資訊科技代理教師，該校報名費六百元，興大附中校長陳勇延表示，報名費皆用於委員聘任、試務等工作費用，但根據實務經驗，代理教師報名人數不多，報名費不足以支付全部費用，仍需由校內補足差額。他認為，不應完全不收費，但贊成可訂定收費上限。

教育部表示，現行公立高中以下學校教甄作業無規範報名費額度，有關收取報名費標準，由各校依教師甄選缺額類科及報考人數規模計算所需成本，訂定合理報名費額度。各校若收取報名費，應用於教師甄選相關試務工作。