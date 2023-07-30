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華文視障電子圖書網 助視障生徜徉書海

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
先天視神經萎縮、視網膜病變和眼球震顫的視障人士王士朋，透過華文視障電子圖書網徜徉書海。圖／教育部提供
先天視神經萎縮、視網膜病變和眼球震顫的視障人士王士朋，透過華文視障電子圖書網徜徉書海。圖／教育部提供

為拉近視障學生與一般學生的數位落差，教育部推動「視障教育資訊化」，委託淡江大學建置「無障礙全球資訊網暨華文視障電子圖書網」，提供視障學生申請上課必要用書的點字書、有聲書，每年新增1000本全文點字書，目前書庫已累積4萬2000本電子書，突破視覺障礙自我學習限制。

為協助大學、高中階段的視障學生學習，教育部提供視障學生上課必要用之點字書、有聲書等視障學生適性教材。為了增進視障學生閱讀書籍，在「華文視障電子圖書網」每年新增1000本全文點字書，目前書庫已累積4萬2000本電子書，並提供語音隨身助理 Android和iOS版，以及PC版網路博覽家和網頁瀏覽等4種個別化無障礙閱讀介面。

先天視神經萎縮、視網膜病變和眼球震顫的視障人士王士朋，小時候尚有光覺，但因先天視神經萎縮，升大學時因退化而失去視力，他喜歡閱讀，在學期間除了申請點字教科書，也時常透過電子書和點字書遨遊書海，適性教材及輔具幫助他順利學習。

王士朋表示，視障生應盡早培養點字摸讀能力，另搭配學校學習點字觸摸顯示器與合成語音的輔助，增強電腦操作能力，若能同時透過電子圖書網增加學習深度與廣度，也有助於日後就業。而他在初任公職時，因為服務學校歷史建物慘遭祝融，基於職責需提出相關報告、修繕及再利用方案等，他也以在學期間所學的能力逐一克服困難，完成工作。

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