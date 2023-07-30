校園磁磚剝落問題多 教部補助逾4千萬「拉皮」牆面

受氣候影響，台灣部分校園老舊建築牆面容易發生磁磚剝落，教育部國教署與地方政府推動「校園牆面之修繕工程」，110年度共協助21校、4625萬元；111年度共協助18校、4173萬7000元，改善具急迫性、安全性的校園建築牆面問題。

磁磚剝落除了影響學校建築結構安全，也成為師生校園生活的隱憂。以台中市重慶國小為例，該校進行教學大樓南北棟外牆及牆面磁磚等修繕工程，降低磁磚剝落掉落地面，引起師生受傷情形，將舊有磁磚全面汰換為外牆塗料，增加使用年限且有效改善磁磚剝落等危險情況，並於牆面使用不同色塊塗料，打造活力與希望的社區型小學意象。

新北市立頭前國中因校內至真樓及至善樓外牆，皆有磁磚剝落損壞問題，經由外牆磁磚敲除、防漏水修護及結構裂痕等修補改善，採以外牆塗料進行牆面修復，有效改善大樓外牆樣貌，讓整體牆面更具美感外，也提升師生在校安全，得在嶄新校園環境中共學成長。

屏東縣恆春國中因校內技藝樓教室外牆老舊，以實用考量，將外牆拉皮進行改善，教室牆面重新油漆粉刷後，將老舊窗戶更換，以達到整體教室環境改善，建構安全健康的學習環境。