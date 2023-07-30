高教病灶多 賀陳弘：學費應合理化

英國泰晤士高等教育特刊（ＴＨＥ）日前公告二○二三亞洲大學排名，我國頂大名次整體不約而同下滑，引發學界熱議。清大前校長賀陳弘直言，台灣高等教育近年形同罹患五大慢性病，包括大學退場、國際競爭退步、產學銜接不佳、內部治理不彰及結合新科技前瞻性不足，學費合理化是解決部分問題的當務之急。

二○二三高等教育改革論壇昨舉行第五場會議，以「台灣有世界一流大學嗎？政府到底做了什麼？」為題，邀賀陳弘、台大校長陳文章演講。不少與會者對於近年國際高教競爭激烈，中國大陸、星港等地都大力投資高教，反觀台灣資源卻相對不足感到憂心。

陳文章表示，台大年度經費約二百億台幣，而北京清華大學一年經費逾一千八百億台幣，僅結餘就達五百億台幣，是台大年度預算的二倍多。但他也談到，資金稀缺也能有努力的方法，目前國際研究機構均鼓勵設立大型研究中心，台大盼比照歐美發展國際頂尖特色研究中心，聚焦世界重要議題、組成跨國研究團隊，國外才會重視台大。

賀陳弘表示，台灣高教慢性病纏身，未來退場學校可能達五十至七十所，部分大學國際競爭力退步，世界前五百名下滑，產業界則抱怨學生能力不佳，但大學也認為產業不幫忙。

賀陳弘表示，低學費無法支應大學運作，最便宜的學費只會付出最昂貴的代價，台灣每年約五千名高中生赴海外讀大學，人民不是不會選擇，高教很快只剩二三流師資、逼走一流學生；二○○四年至今，健保調幅近四成，但學費卻未比照，政府不應剝奪人民投資自身的機會。他也強調，反對高學費，但絕對需要合理的學費。

賀陳弘說，政府長臂管理缺乏節制，如國防部將大學視為軍隊預備班，勞動部將師生視為勞工，教育部則干預校長遴選、控制學費，大學遭政府長期霸凌，以政治邏輯管理學術是高教最大的風險。

賀陳弘強調，社會應守護大學，不讓大學成為政治的獵物，政治人物應積極行憲、有意識的不干預大學，並盡早對症下藥，宏觀規畫。大專校院病灶多，「回應挑戰的方式，決定文明的前途。」但目前尚未看到任何總統候選人提出可見的作法。