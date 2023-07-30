高中教官涉性騷女學生 人評會將嚴懲

台中市豐原高中主任教官涉及霸凌男學生導致對方輕生，案件仍調查中，該教官又被爆性騷擾女學生長達1年，還說「下麵給你吃」，女方向校方陳情反遭另名教官撤銷她的請假單，導致她被記警告。台中市教育局表示，該校性平會前天決議性騷擾案成立，主任教官5月已調職，將召開人評會嚴懲；撤銷假單的另名教官涉霸凌正在調查，也已調職。

人本基金會5月召開記者會，批評中市府處置不當，當事人多次陳情都未處理。監察委員田秋堇認為有進一步了解必要，已主動申請調查案情。

這名女學生曾短暫休學，前年2月復學後，主任教官多次攀談，聊天內容充滿性羞辱、性暗示，包括「會不會餓、教官『下麵』給你吃啊」、「你身上怎麼這麼香？」等，甚至直接觸碰肩膀與頭髮。

女學生起初選擇忍耐，直到去年4月，主任教官尾隨她，以言語性騷擾，並無故強搜書包，她才反抗說「覺得不舒服、隱私被侵犯」，對方大怒、強押她到教官室寫悔過書；另名教官將她高三下已核過的假單全撤銷，導致她被記警告，必須重補修學分才能畢業。

人本基金會5月召開記者會批評，女學生向多名教師、校長秘書、校長申訴，校方都未予處理，受害者向中市府陳情8次，市府僅函轉文件，未積極處置，今年4月新校長上任，才進入性平會調查。

教育局指出，去年7月先後收到局長信箱陳情、國教署函轉陳情案，都未提及受騷擾人、事資訊，7月底發公文請學校調查；今年3月媒體報導騷擾者為主任教官，又發函要求調查，校方即進入調查程序。