性騷從隱忍到#MeToo已有改變機會 學者：從感情教育開始
高雄市婦女新知協會針對近日頻傳的#MeToo事件，一連兩天舉辦論壇，專家學者分享，台灣教育長期忽略情感相關課題，性騷從以前到現在都存在，今年性騷事件走上成為社會討論焦點，其實帶來很大改變機會。
舉辦論壇的婦女新知協會理事長杜海容表示，今年MeToo話題炒的火熱，讓許多人開始探討性騷發生起因，其實性騷不只是發生在加害者與被害者之間，而是整體社會中各種權力不對等展現，無論男女都會發生4場論壇，探討性騷事件中各面向，希望找到降低性騷事件的解方。
中山大學社會學系教授陳美華表示，有些行業本身就需要經營性感、有魅力形象如演藝葉、酒店等，容易遭性騷卻礙於工作前途難以開口，因此模糊了性騷與專業，但在任何尺度的接觸前，應透過事前溝通彼此了解需求與界線，其實跟「借錢要先問一樣」，而非用權勢或直接用身體進犯。
高雄醫學大學性別研究所副教授提到，台灣教育過度專注於學業，要改善性騷現象應從教育做起如性知識、感情應對、分手心情調適等，從根本觀念提升降低性騷發生機會，最後才是用制度、法規來解決。
律師吳惠玲則認為，這次MeToo運動其實為性騷帶來很多改變機會，除更多人站出來為自己身體發聲，也讓政府開始推動性平三法修法，最重要的是司法體系也開始體認到，受害者容易受到一些權勢關係，容易有隱忍、難以舉證等情況，因此透過如與朋友對話、訴苦、或是發文抱怨等間接證據提出，也開始受到採納，鼓勵受害者勇敢提出。
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