校友發長信憂母校「賣校求榮」竹女反改隸連署衝3千人
國立新竹女中多名校友發起「反對新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學」連署，獲得熱烈回響，繼昨晚11點突破2千人連署之後，今天下午4點5分再衝到3千人支持，今天也開設粉專頁面。發起人校友目標募集到5千分，將資料送交竹女校長表達校友心聲。
此事件緣起國立陽明交通大學今年找上新竹女中洽談改隸合作，竹女在6月30日在校務會議通過同意研議辦理後續改隸程序，近期2校將成立21人工作小組的計畫曝光後，引起眾多校友、家長與教育界人士關注。尤其竹女校友反彈聲浪大，昨天發起連署。
廖子齊說，連署行動昨天早上8點上線，迄今已經突破3千人支持，原目標是募集到3千分連署就要遞交給學校，目前持續有校友關注加入支持，將以募集至5千分為目標。今天下午也全新開設「反對竹女改隸附中」臉書粉絲專頁，不定期分享最新消息。
此外，新竹女中校友會也持續透過臉書粉專表達校友心聲，並貼出1名1993年的竹女畢業校友信件內容，提出改隸恐損及竹女校務治理能力、對竹女學生並無實質受益、竹女教職員並無實質受益、竹竹苗地區優秀女學生將被排擠名額喪失就讀機會、賣校求榮? 傷害百年校友情感共5點反改隸看法，獲得不少校友認同。
該名竹女校友點出，改隸附中後，竹女將從百年來皆獨立自主治理辦校的身分自願降貴紆尊，淪為他校附隨組織角色，此舉將嚴重損及百年建校的校務自理能力，並認為「竹女是大家的竹女」，百年建校的校譽與未來，需要花更多時間討論與思考。
校友也建議新竹女中可先以專案合作3至5年後，再調整與清大或陽明交大的交流模式，或許更實際可行。最後也忍不住說「看到這個改隸的消息，感覺沂風竹女賞給建校百年的竹女校友們重重的一巴掌」，期待明年竹女百年校慶開能心返校重溫美好時光，而非一同前往哀悼竹女建校百年即將走入歷史。望兩校師長三思。
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