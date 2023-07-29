性平法修法三讀通過 教團憂事件調查人才庫專業性不足

立法院昨天三讀通過性別平等教育法修法草案。教育團體國教行動聯盟表示，基層學校普遍人才庫中缺乏法律專業人才，外聘調查專業人員則經費不足，且調查專業也須補強，呼籲教育主管機關應重視配套不足的問題。

立法院臨時會昨通過「性別平等教育法」修正案，明定禁止未成年「師生戀」。在成年學生方面，三讀條文明定，校長或教職員工不得利用不對等的權勢關係發展親密關係。

國教盟表示，肯定將學校、矯正學校納入性平法適用範圍，以及對於校長、教職員工利用權力不對等對學生性侵害、性騷擾加重其刑，並得課以懲罰性賠償金等修法方向。

但國教盟也指出，根據過往案例，部分涉及性侵害、性騷擾的老師多重金聘用知名律師協助，相對之下，現行校園性平事件調查人才庫當中多為學校現職老師受訓後取得資格，缺乏法律專業人才協助。教育主管機關應提供專業法律諮詢協助，以避免因程序瑕疵與調查專業不足縱放狼師。

此外，國教盟也表示，校園性平事件調查人才庫資格門檻113年將由進階提升為高階，現有具人才庫資格者將大幅減少，加上目前學校中具調查人才資格者多因調查工作責任重、負擔大而卻步，性平法修法後預期將增加學校對性平事件調查人才的需求，主管機關應提高具調查人才庫資格和實際擔任調查工作者誘因，以避免調查人才流失。

國教盟也呼籲，落實性騷擾防治的根本還是從學習尊重開始，除了對法條、求助管道的認識外，還需傾聽他人學習同理心，並模擬於實際情境中拒絕和保護自己。