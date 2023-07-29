以竹女為榮！拒當「陽交附女」連署不到1天破2千人響應

國立陽明交通大學找上國立新竹女中合作改隸為附屬中學，話題持續延燒。竹女校友發起「拒當陽交附女」連署，不到1天就破2千人連署支持，人數持續攀升，連署活動官網也不斷更新放上連署心聲，紛紛寫下反對改隸的理由「我以身為竹女人為榮，不希望被冠上任何隸屬」，竹女百年校譽不該輕易被踐踏。

該項「反對新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學」連署活動由8名來自各領域的竹女校友共同發起，提出4大反對改隸理由、3大訴求，疾呼反對改隸、要求即刻解散改隸工作小組。

連署活動頁面https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYaZTBgE_aIsEFJD2YOKP_Qkeqs2HMIS-m7x1H08PdioH3Gg/viewform昨天早上8點上線，獲得熱烈回響，昨天傍晚5點25分連署破千人，昨晚11點再衝破2千人，目前持續增加。

連署活動官網也放上連署人的內心話，不少竹女校友針對改隸一樣都表態「反對」立場，認為改隸是「任意抹煞母校優良的傳承」、「請珍惜新竹女中的名字，資源共享合作即可，不需要藉由冠名圈地」，希望大家共同守護沂風精神、以新竹女中為榮。

也有人直言推動改隸是「不倫不類的合併」，不應該是過程不公開透明的黑箱作業，同樣也有校友寫下「竹女堪稱百年名校，也是竹竹苗區首屈一指高中，有需要改隸嗎？憂心改隸以後文組理組發展更不均衡，更加偏科請母校三思」等反對改隸文字。

連署心聲頁面滿滿都是反對改隸、支持連署的文字，也有不少人寫下具體建言，認為陽交大「應該併非第一志願的高中，去協助該高中發展」、「教育部應全面檢討政策是否符合教育理念趨勢，縮小城鄉差距、促進均質化的國民教育，與強化頂大實力與國際能見度，絕不會是透過將高中改隸於大學來實現。」

連署發起人之一、新竹市議員廖子齊說，國立陽明交通大學與新竹女中雖然在昨天已經發出聲明回應，但依舊看不出「改隸」的必要性，且聲明當中提到有請校友代表加入工作小組，校友會對此仍沒有相關資訊，將持續收集連署書下周送往竹女校長室。